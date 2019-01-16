Как стюардессы вычисляют опасных пассажиров до полета

В момент входа пассажиров на борт самолета стюардессы оценивают потенциальную опасность от каждого поднимающегося в самолет. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Американская стюардесса Дженис Бриджер поделилась с журналистами секретами своей работы, в качестве бортпроводника она трудилась около 27 лет. Дженис рассказала, что при первой встречи с пассажирами, приветствуя их, стюардессы всегда оценивают и мысленно отмечают физически сильных мужчин, запоминая их места. Это необходимо для безопасности всех на борту самолета. В случае острой необходимости стюардесса сможет быстро вспомнить, где сидит крупный человек и обратиться к нему за помощью.

Сильные мужчины могут помочь при возникновении конфликта или при наличии на борту неадекватного пассажира. Тогда, по утверждению Дженис Бриджер, можно незаметно спросить мужчину, сможет ли он помочь урегулировать ситуацию.

Многие пассажиры бояться летать и стараются выпить перед полетом, но опытный бортпроводник оценивает при приветствии и степень алкогольного опьянение того или иного пассажира, имея право отказать в полете из-за большой дозы принятого алкоголя. Людей, которые выглядят слишком больными и плохо себя чувствуют тоже могут не пропустить в самолет, с целью сохранения здоровья остальным пассажирам.

Читайте также:

Пилоты "кодируют" опасность для стюардесс

Daily Mail: Что пилоты всегда будут скрывать от...