Названы критерии выдачи бедным россиянам 500 миллиардов госпомощи

Специалисты в РАНХиГС считают, что в России нужно вести пособие по бедности в размере дефицита дохода. Таким образом ежемесячная денежная поддержка поможет в 1,7 раз снизить бедность семей. Общий расход составит 520 миллиардов рублей.

Представители РАНХиГС выступили с докладом под названием "Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность, на Гайдаровском форуме в Москве. Основным предложением экономистов стала выплата ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в размере дефицита их денежного дохода. Таким образом, сумма не может составить меньше одной тысячи рублей и больше десяти тысяч. Данная мера поможет повысить уровень жизни домохозяйств.

Борьбу с детской бедностью, считают эксперты, необходимо решать за счет дополнительных средств из федерального бюджета. На выплаты семьям с детьми потребуется 520 миллиардов рублей, чтобы постараться довести доходы населения до границы прожиточного минимума. По подсчетам Министерства труда РФ, для достижения данной цели необходимо 750-800 миллиардов рублей.

Статистика, предоставленная Росстатом говорит о том, что в России 13,3% населения находятся за чертой бедности, а относительный риск доходной бедности испытывают 22,1% человек.

Для решения данной проблемы экономистами было предложено создание социального реестра получателей социальной помощи, в котором была бы вся необходимая информация о гражданине, нуждающемся в помощи. Источником данных может стать Пенсионный фонд, Федеральная налоговая служба, ГИБДД, а также Росреестр, откуда вся необходимая информация будет отправлена в социальный реестр.

В докладе также прозвучало предложение о внедрении критериев нуждаемости в меры социальной поддержки федеральным и региональным ветеранам труда, специалистам, работающим в сельской местности и другим категориям, имеющим льготы. Для полной отчетности необходимо ввести ежегодную перерегистрацию получателей адресных социальных пособий, а за предоставление ложной информации — ужесточить санкции.

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