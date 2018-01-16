В этом году самый грустный день, согласно разработанной в Британии формуле, пришелся на 15 января. По формуле самым депрессивным днем в году всегда считается третий понедельник января, сообщает The Sun.
Подсчитывается самый депрессивный день с 2005 года, когда и была разработана формула его определения. Чтобы вычислить самый грустный день, надо учесть такие факторы, как погода, разница между платежеспособностью и долговыми обязательствами, а также непременно подставить в уравнение количество времени, прошедшее с Рождества.
Так получится вычислить день, когда настроение стремится к нулю, накатывает депрессия, мотивации никакой, а большинство принятых решений окажутся не самыми удачными, если не откровенно провальными.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что названы федеральные округа России, где самый высокий уровень заболевания депрессией. Как сообщили в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, чаще всего риску подвержены жители Сибири.
По данным экспертов, там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше горожанам, чем сельчанам. Потому высок уровень самоубийств. На втором и третьем местах — Центральный и Южный округа.
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15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
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