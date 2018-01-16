Начался суд по делу об убийстве родителями приемной дочери в Озерах

В Московском областном суде во вторник, 16 января, прошло первое судебное заседание по делу об убийстве приемными родителями шестилетней Вероники Черниковой. История, которая в прошлом году потрясла всю страну своей жестокостью, разворачивается в суде.

Фото: соцсети

Заседания проходят в закрытом режиме, на первое пустили только адвокатов семьи и прокурора. Теща Романа Черникова Елена Зубарева проходит по делу в качестве свидетеля. Хотя именно она помогла зятю спрятать улики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в подмосковном городе Озёры приёмный отец сознался в убийстве шестилетней девочки. В апреле, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина совершил убийство приёмной дочери Вероники.

Чтобы скрыть улики, изверг сжег тело. Раскидать останки бедной девочки в ближайшие населенные пункты ему помогла жена. Показания мужа женщина подтвердила, также как и бабушка, которая знала о содеянном.

Долгое время семье удавалось скрывать внезапное исчезновение дочери. Узнав, что в августе должны прийти органы опеки, убийцы инсценировали пропажу девочки. Сообщив об исчезновении Вероники, они перестали выходить на связь.

Супругов нашли на кладбище в поселке Серебряные Пруды в состоянии сильного опьянения. Тогда они поведали версию, что девочка сама утонула, а найдя тело, они не знали что делать, испугались и сожгли его.

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