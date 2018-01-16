Детям старше 10 лет разрешат путешествовать поездом в одиночку

ФПК предлагает разрешить проезд детей старше 10 лет без сопровождения взрослого. Транспортники сами будут предоставлять услугу сопровождения, сообщает "РГ".

Проводник будет сопровождать ребенка в пути и отвечать за него, а на платформе по месту назначения сдаст его в руки доверенному лицу. Но пока железнодорожники только изучают опыт коллег… Сейчас школьникам разрешают путешествовать железнодорожным транспортом без родителей только в группе с тренером или воспитателем.

Услугу могут ввести уже в этом году. В компании также рассматривают возможность и других перемен. Так, на некоторые поезда, вероятно, билеты начнут продавать не за 45 дней, а за 120. Изменения могут коснуться, например, поезда "Красная стрела", который уже много лет ходит по одному и тому же расписанию между двумя российскими столицами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что РЖД по многочисленным просьбам пользователей дали официальное и четкое разъяснение, может ли сосед сверху все время сидеть на нижней полке, не давая прилечь другому пассажиру.

Поводом послужили многочисленные жалобы пассажиров друг на друга о требованиях "яжематерей" поменяться полками, купить верхнее место и все время сидеть внизу, забить своим багажом полки внизу и вверху и никому не давать поставить сумку.

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