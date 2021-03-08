Жильё и высокое пособие: Глазьев озвучил меры соцподдержки для матерей

Государство может всем российским матерям предоставить безусловный социальный доход в размере реального прожиточного минимума и сертификат на 20 кв.м. жилой площади.

Об этом 8 марта, поздравляя женщин с праздником, пишет в своём Телеграм-канале "Глазьев для думающих людей" доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, советник Президента РФ по вопросам развития евразийской интеграции, Сергей Глазьев.

В нашем современном социальном и самом богатом в мире государстве борьба за права женщин — это, прежде всего, требование социальных гарантий по обеспечению материнства, детства и старости, указывает экономист.

"В частности, можно всем матерям предоставить безусловный социальный доход в размере реального прожиточного минимума. Рождение каждого ребенка должно поддерживаться предоставлением жилищного сертификата на 20 кв. м. жилой площади. Необходимо вернуть советские нормативы обеспеченности населенных пунктов детсадами, школами, поликлиниками и больницами, предоставляющими услуги бесплатно", — пишет Сергей Глазьев.

И, разумеется, с момента беременности до достижения ребенком 3х летнего возраста должно предоставляться пособие в размере реального прожиточного минимума, а весь этот период засчитываться в трудовой стаж, в том числе для начисления пенсии.

"Деньги на эти цели можно взять за счет природной ренты, которая вывозится олигархами за рубеж, восстановив экспортные пошлины на вывоз сырьевых товаров. Или за счет налогообложения валютных спекуляций, на которых мошенники обогащаются за счет обесценения рублевых доходов и сбережений граждан", — добавил он.