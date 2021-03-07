Чеченская правозащитница Хеда Саратова была безгранично предана своему делу. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, Саратова всегда стремилась к к защите прав человека.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Хеды Саратовой… Уход Хеды Саратовой — невосполнимая утрата для всего российского правозащитного сообщества. Светлая память", — написала Москалькова в Instagram.
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