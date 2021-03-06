Пригожин вернулся в Россию, не попав в руки ФБР

Сегодня утром из аэропорта Санкт-Петербурга на частном лайнере вылетел бизнесмен Евгений Пригожин. Самолет пролетел над территорией Белоруссии, Румынии, Сербии и совершил посадку в Черногории.

Еще в 9.29 администраторы Telegram-канала "Фаренгейт" опубликовали пост о том, что Евгений Пригожин покидает Пулково. Он был замечен на паспортном контроле для выезжающих за рубеж. Информация о цели и планах поездки предпринимателя оставалась неизвестной.

"Частный самолёт с бизнесменом Пригожиным на борту подлетает к территории Румынии. В воздушном пространстве страны лайнер проведёт менее получаса. А это значит, что ровно на это время Румыния потенциально станет богаче на 250 тысяч американских долларов, обещанных ФБР за поимку российского бизнесмена. Кажется, Клаус Йоханнис ещё никогда так быстро не зарабатывал и не терял американские деньги и доверие.", — написали авторы канала.

В такой неожиданный ход со стороны Пригожина поверили не все, так как на прошлой неделе ФБР включило его в розыскной список из-за их причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах. Орган внутренней разведки объявил вознаграждение до 250 тыс. долларов за информацию, которая может помочь арестовать бизнесмена. Поэтому автор "Колумниста" даже попытался выяснить, правда ли это.

"Нагнав жути на хохлов и румынов, Пригожин прибыл в Черногорию. Так как ни одного фото, подтверждающего сей факт в сети, я не нашёл, решил связаться со своим товарищем, обслуживающим взлётную полосу аэропорта. Оказывается, арендуя апартаменты в Которе, можно приобрести полезные связи. Через него удалось узнать: частный самолёт из России действительно приняли в Тивате около 12 часов по местному времени. В следующий раз арендую комнату у премьер-министра страны и, думаю, данных будет куда больше.", — обнадеживающе закончил он свой пост.

"Фаренгейт" же в свою очередь отследил обратный полёт бизнесмена. Пригожин благополучно вернулся в Россию в девятом часу вечера. О целях визита информации так и не появилось. Так же как и сведений о том, почему он не был задержан в Европе иностранными спецслужбами.

"Ну что ж, самое время подвести итоги однодневного променада Пригожина по Европе — Румыния и Украина умудрились дважды упустить буквально из рук 250 тысяч зеленых и потратить столько же на успокоительное. LJ60 вернулся в Санкт-Петербург. А в ФБР пора провести сокращение бесполезных сотрудников — ведь Пригожин был так близко!" — снова с юмором оценили путешествие предпринимателя из Петербурга в Европу.