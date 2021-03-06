Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить ввоз импортных цветов в Россию. Политик считает, что они опасны для россиян.

"И в них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых. Фактически платим за то, от чего потом болеем. Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан. Пусть лучше цветов будет меньше, дарить не большие букеты, а по несколько штучек, но они будут безопасны. Иначе мы будем иметь эпидемии каждый год", — отметил парламентарий.