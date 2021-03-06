Российские власти не ограничатся однократным повышением пенсионного возраста и в будущем могут еще неоднократно поднять планку для пенсионеров.

Об этом порталу "Ура.ру" рассказал депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Как только в правительстве РФ была создана группа по анализу эффективности, она сделала вывод, что пенсионной реформы недостаточно. Комиссия видит выход из ситуации дефицита ПФР в увеличении возраста выхода на пенсию. Будут готовить еще предложения, чтобы сделать пенсионный возраст больше, а люди просто не доживали до положенных выплат. Предполагаю, что они выдвинут эти предложения после выборов в Госдуму", — пояснил политик.