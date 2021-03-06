Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

"Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны", — сказано в сообщении.

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