Названа любимая зарубежная писательница россиян

Среди русскоязычных писательниц первое место по популярности среди россиян заняла Светлана Мартынчик, известная всем под псевдонимом Макс Фрай.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на сервис аудиокниг Storytel. Главной зарубежной писательницей по популярности среди жителей России стала Агата Кристи.

Пятерку зарубежных топовых писательниц продолжили Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.