Маркл думает, что представители королевской семьи порочат её имя

Герцогиня Сассекская подозревает, что члены монаршей фамилии распространяют компромат на неё.

Как сообщает британское издание The Times, накануне свадьбы Гарри и Меган невесту представили не в лучшем свете.

В 2018 году распространилась информация о том, что Маген якобы довела до слёз жену принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Позже множились слухи о том, что Маркл увольняет своих сотрудников, что наводит на мысль о том, что супруга принца обладает тяжёлым характером.

По мнению придворных, герцогиня подозревала, что такая информация печаталась в таблоидах с подачи принца Чарльзу, его жены Камиллы и самой Кейт Миддлтон.

"Они (Гарри и Меган — прим.) считали, что люди в серых костюмах одержимы тем, чтобы испортить им жизнь", — рассказал источник издания The Times, имея в виду сотрудников королевской семьи.

Публика с нетерпением ждёт, что 8 марта в эфире CBS покажут интервью Меган Маркл и принца Гарри.



