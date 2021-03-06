Герцогиня Сассекская подозревает, что члены монаршей фамилии распространяют компромат на неё.
Как сообщает британское издание The Times, накануне свадьбы Гарри и Меган невесту представили не в лучшем свете.
В 2018 году распространилась информация о том, что Маген якобы довела до слёз жену принца Уильяма Кейт Миддлтон.
Позже множились слухи о том, что Маркл увольняет своих сотрудников, что наводит на мысль о том, что супруга принца обладает тяжёлым характером.
По мнению придворных, герцогиня подозревала, что такая информация печаталась в таблоидах с подачи принца Чарльзу, его жены Камиллы и самой Кейт Миддлтон.
"Они (Гарри и Меган — прим.) считали, что люди в серых костюмах одержимы тем, чтобы испортить им жизнь", — рассказал источник издания The Times, имея в виду сотрудников королевской семьи.
Публика с нетерпением ждёт, что 8 марта в эфире CBS покажут интервью Меган Маркл и принца Гарри.
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