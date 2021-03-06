Бизнесмена Пригожина заметили в аэропорту Пулково

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ранним утром субботы был замечен в аэропорту Пулково. Он находился в зоне посадки на международные рейсы, сообщил Telegram-канал "Фаренгейт".

Предприниматель, по данным канала, успешно прошел пограничный контроль. Тем не менее, "Фаренгейту" не удалось его сфотографировать.

"В свете последних новостей про вознаграждение в 250 000 долларов за поимку Пригожина, крайне интересно, куда же он направляется", — сообщил автор Telegram-канала.

На прошлой неделе ФБР разместило на странице своего вашингтонского офиса в социальной сети Twitter информацию о розыске граждан РФ по делу о "вмешательстве в выборы", прошедшие в США осенью 2016 года. В списке россиян присутствует Евгений Пригожин.

Пресс-служба компании "Конкорд" отреагировала на эту публикацию, сообщив ФБР местонахождение бизнесмена и иронически запросив за эти сведения обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов. РИА Новости пыталось взять комментарий у представителя бюро на эту тему. Тот отказался, подчеркнув, что "у ФБР комментариев нет".

Глава Чечни Рамзан Кадыров также решил "заработать" на предложении бюро. Он сообщил, что бизнесмен находится в Грозном и в шутку "потребовал" у ФБР вознаграждение.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.