Россияне рассказали о желаемом уровне дохода своих избранников

Российский женщины хотят, чтобы их мужчины имели доход более ста тысяч рублей. У мужчин более скромные требования — 30-50 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на онлайн-платформу Webbankir.

"Большинство опрошенных дам (36,7%) сообщили, что хотели бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей", — сказано в исследовании платформы.