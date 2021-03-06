Российский женщины хотят, чтобы их мужчины имели доход более ста тысяч рублей. У мужчин более скромные требования — 30-50 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на онлайн-платформу Webbankir.
"Большинство опрошенных дам (36,7%) сообщили, что хотели бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей", — сказано в исследовании платформы.
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