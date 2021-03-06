Майские праздники обойдутся курортникам в "неслабую" копеечку

Стоимость отдыха на Кубани в этом году может вырасти на целых 20%, потому что этому будет способствовать пандемия, перекрытые границы и ограничения для туризма вообще.

По мнению экспертов МК, на майские праздники средняя стоимость номера в четырех- и пятизвездочных отелях достигнет 15-20 тысяч рублей в день. И то эти номера не слишком доступны, так как 80% фонда уже разобрано.

Эксперты также отмечают, что за последнюю пятилетку число желающих отдохнуть в России выросло до рекордных значений.

Впрочем, по данным другого опроса, семь процентов российских граждан планируют в этом году таки-отдохнуть за границей.