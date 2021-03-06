Стоимость отдыха на Кубани в этом году может вырасти на целых 20%, потому что этому будет способствовать пандемия, перекрытые границы и ограничения для туризма вообще.
По мнению экспертов МК, на майские праздники средняя стоимость номера в четырех- и пятизвездочных отелях достигнет 15-20 тысяч рублей в день. И то эти номера не слишком доступны, так как 80% фонда уже разобрано.
Эксперты также отмечают, что за последнюю пятилетку число желающих отдохнуть в России выросло до рекордных значений.
Впрочем, по данным другого опроса, семь процентов российских граждан планируют в этом году таки-отдохнуть за границей.
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