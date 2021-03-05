На 193 участках московских улиц повысят плату за парковку

С 5 апреля в Москве на 193 участках улиц повысятся парковочные тарифы. Так заявили представители Дептранса города.

— Если платная парковка занята все время больше, чем на 90% — значит, стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить… Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город, — утверждается в официальном сообщении в Telegram.

Там, где парковочная загрузка оценивается в 96%, то есть почти все время нет мест, будет теперь работать тариф 380 рублей в час днем. Местные жители при наличии резидентного разрешения смогут парковаться по-прежнему бесплатно.

Есть и места, где тарифы действительно станут меньше. Здесь, в частности, называются Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная.