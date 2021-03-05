Роскомнадзор составил и направил в суд протоколы на соцсети

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении интернет-платформ, где подростков вовлекали в незаконные акции.

В списке нарушителей российского законодательства оказались Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинг YouTube. Речь идёт о контенте, содержащем призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Материалы подобного рода активно распространялись в соцсетях в январе. Платформы, которые недостаточно расторопно (в течение суток) блокировали незаконный контент, будут оштрафованы. Согласно ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, штраф — от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

"На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube. В ходе поочерёдного рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ", — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что владелец соцсети "Одноклассники" вчера уже получил два штрафа на общую сумму 4 миллиона рублей. И напомнили, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа возрастёт до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.