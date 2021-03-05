Чиновники Красноармейска сделали школьные столовые закрытыми от прессы

Руководство комбината "Вектор" и администрация города после отравления школьников необоснованно отказали журналистам в допуске на комбинат и в столовые.

Ранее, 27 февраля СМИ сообщали о том, что в школе Красноармейска №1 произошло отравление десяти первоклашек, у которых в ходе проверки был выявлен кишечный синдром и острый гастроэнтерит. Разбирательств в отношении комбината "Вектор", который в данный момент отвечает за поставку продуктов питания в школу, до сих пор не ведется.

На днях журналисты телеканала "Россия 1" обратились в "Вектор" с просьбой одобрить их посещение комбината и столовых в рамках подготовки сюжета о школьном питании. При этом, у них уже была предварительная договоренность с администрацией района, однако в посещении им было отказано.

Лично директор компании "Вектор" оказался заинтересован в недопуске журналистов — он даже обратился к своему приятелю — первому замглавы Красноармейска Александру Ерохину, и тот задействовал административные ресурсы для того, чтобы не пустить журналистов на комбинат.

"Что директор, что остальные руководители, все были заинтересованы, чтобы пресса никогда не попала на пищеблоки и в столовые. Даже если бы все разрешения были, из бы все равно не пустили бы "по беспределу". Директор согласилась, что не надо, говорит, давайте будем держать позицию, и не будем никого впускать, не рассказывать, не говорить, ничего не пояснять. Даже привлекли туда юристов на всякий случай, чтобы точно проблем не было" — сообщил источник в компании "Вектор".

На самом деле, к "Вектору" много вопросов, например, как он вообще получил этот заказ. С начала 2021 года поставками продуктов питания в школы Красноармейска занимался комбинат "Полар". В середине января появились сообщения о случаях заболевания детей в двух школах города, после проведения проверки ученикам поставили диагноз "ротавирусная инфекция". Министерства образования МО не обнаружили нарушений со стороны комбината, однако Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) все равно пыталось взвалить ответственность за отравление на "Полар".

В результате действий ФМБА комбинат "Полар" был отстранен от поставок, и чуть было вовсе не лишился права на поставку продуктов питания в красноармейские школы, однако за него вступилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). А тем временем, администрация города заключила контракт на поставку питания с компанией "Вектор".

И спустя всего несколько дней после начала работы нового оператора питания в красноармейской школе №1 были отравлены десять учеников. Администрация пыталась замять инцидент любыми способами. На данный момент в отношении комбината не ведется никаких разбирательств, спрашивается, почему? Вероятно, комбинат "Вектор" находится на особом положение, иначе нельзя объяснить то, что администрация прикрывает поставщика, а журналистов не допускают ни в столовые, ни на сам комбинат. И то, что в дело вмешался Александр Ерохин подтверждает подозрения.