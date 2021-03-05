Часто девушкам нравятся плохие парни. О том, почему это происходит, в эфире "Радио 1" рассказала психолог, мотивационный спикер Ирина Прокопьева.
Девушек привлекают не сами хулиганы, которые обычно не отличаются приятной внешностью, а те качества, которыми они обладают.
"Это смелость, уверенность, самостоятельность, энергичность. И любой мужчина может прокачать эти качества, если изначально их не было", — пояснила специалист.
Также она отметила, что если взрослый мужчина позиционирует себя как "похититель женских сердец", то это говорит о его безответственности и несостоятельности.
Что касается женщин, которые влюбляются в таких мужчин, то они не способны адекватно оценивать ситуацию и не знают, что хотят от жизни, добавила собеседница "Радио 1".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.