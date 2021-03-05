В преддверии 8 марта социальная сеть "Одноклассники" подготовила для своих пользователей несколько вариантов поздравлений с праздником для друзей и близких.
Кроме традиционных открыток и подарков, ОК запустили праздничный видеоролик, созданный на основе алгоритмов нейросети. Героями видео станут друзья пользователя, с которыми зафиксировано больше всего взаимодействий.
По сюжету ролика героиня вместе со своими друзьями отправляется на прогулку, организует пикник, делают праздничные украшения из цветов и фотографируются.
Также к 8 марта в ОК будет проходить фотомарафон #СамаяЛучшая. Пользователи смогут поделиться фотографиями своих мам, бабушек, дочерей и подруг и поздравить их с Международным женским днём.
Присоединиться к марафону можно по хештегу #СамаяЛучшая.
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