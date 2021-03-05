Нейросеть ОК запустила персонализированный видеоролик к 8 марта

В преддверии 8 марта социальная сеть "Одноклассники" подготовила для своих пользователей несколько вариантов поздравлений с праздником для друзей и близких.

Кроме традиционных открыток и подарков, ОК запустили праздничный видеоролик, созданный на основе алгоритмов нейросети. Героями видео станут друзья пользователя, с которыми зафиксировано больше всего взаимодействий.

По сюжету ролика героиня вместе со своими друзьями отправляется на прогулку, организует пикник, делают праздничные украшения из цветов и фотографируются.

Также к 8 марта в ОК будет проходить фотомарафон #СамаяЛучшая. Пользователи смогут поделиться фотографиями своих мам, бабушек, дочерей и подруг и поздравить их с Международным женским днём.

Присоединиться к марафону можно по хештегу #СамаяЛучшая.