Пропавших людей смогут искать по геолокации мобильного телефона

Законопроект об определении местоположения пропавших людей по геолокации их мобильного телефона будет рассмотрен в Госдуме в ближайшее время. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
"Проект в большой стадии готовности. Если технически успеем за сегодня его доработать, то 9 марта вынесем на заседание Совета Госдумы", — пояснил Неверов.
Накануне координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов доложил президенту о том, что закон необходимо принять как можно быстрей, но с поправками от поисковиков.
"Это технические моменты. Основная суть закона, что человека можно будет найти по сигналу мобильного телефона с точностью до десятков метров. Сейчас сигнал идет в радиусе нескольких километров, что осложняет поиск",- пояснил Леонов корреспонденту "Правды.Ру".
Предполагается, что сигнал будет поступать органам оперативно-розыскной службы, а они, в свою очередь, будут передавать данные местонахождения пропавшего поисково-спасательным отрядам.
По предположениям поисковиков, закон может быть принят уже летом этого года.
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