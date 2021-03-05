Пропавших людей смогут искать по геолокации мобильного телефона

Законопроект об определении местоположения пропавших людей по геолокации их мобильного телефона будет рассмотрен в Госдуме в ближайшее время. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Проект в большой стадии готовности. Если технически успеем за сегодня его доработать, то 9 марта вынесем на заседание Совета Госдумы", — пояснил Неверов.

Накануне координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов доложил президенту о том, что закон необходимо принять как можно быстрей, но с поправками от поисковиков.

"Это технические моменты. Основная суть закона, что человека можно будет найти по сигналу мобильного телефона с точностью до десятков метров. Сейчас сигнал идет в радиусе нескольких километров, что осложняет поиск",- пояснил Леонов корреспонденту "Правды.Ру".

Предполагается, что сигнал будет поступать органам оперативно-розыскной службы, а они, в свою очередь, будут передавать данные местонахождения пропавшего поисково-спасательным отрядам.

По предположениям поисковиков, закон может быть принят уже летом этого года.