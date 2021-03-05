Соцсети заставят устанавливать счётчики посещаемости

Социальные сети хотят заставить подавать отчёты о количестве посетителей за сутки.

Подсчёт уникальных посетителей в России будет вестись с помощью соответствующего ПО — счётчиков посещаемости. Это позволит определять площадки, подпадающие под требования о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента.

Если количество посетителей невозможно определить с помощью счётчиков посещаемости, то РКН будет направлять запрос для определения этих данных.

Если же и этот способ не позволит определить количество юзеров, то ведомство будет делать это, используя специальное программное обеспечение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 февраля соцсети обязали блокировать незаконный контент.