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Соцсети заставят устанавливать счётчики посещаемости

Общество » Соцсети

Социальные сети хотят заставить подавать отчёты о количестве посетителей за сутки.

Подсчёт уникальных посетителей в России будет вестись с помощью соответствующего ПО — счётчиков посещаемости. Это позволит определять площадки, подпадающие под требования о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента.

Если количество посетителей невозможно определить с помощью счётчиков посещаемости, то РКН будет направлять запрос для определения этих данных.

Если же и этот способ не позволит определить количество юзеров, то ведомство будет делать это, используя специальное программное обеспечение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 февраля соцсети обязали блокировать незаконный контент.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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