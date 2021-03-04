Евгений Пригожин назвал способ обогащения на ФБР

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин ответил на шутку Рамзана Кадырова о себе.

Ранее глава Чечни в собственном Telegram-канале пошутил, что готов забрать у ФБР деньги за предоставление информации о местонахождении Пригожина, поскольку тот гостит у него в столице республики — городе Грозном.

Журналисты из издания "Ньюсинфо" поинтересовались у предпринимателя, как он воспринял заявление Рамзана Кадырова. Евгений Пригожин ответил через пресс-службу компании "Конкорд".

"Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья, - сказал бизнесмен. — Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало".

В конце Пригожин добавил, что Рамзан Ахматович — гостеприимный хозяин, и посмеялся над возможностью продать себя "по частям".

Напомним, что спецслужбы ФБР пообещали $250 тысяч за предоставление информации о местонахождении Евгения Пригожина. Именно это послужило темой для шутки главы Чечни.