Политолог Алексей Казаков: ЕГЭ, ВПР - это уничтожение образования

За отмену Всероссийских проверочных работ выступила депутат Госдумы Елена Строкова. По её словам, они не отражают действительного качества знаний учеников, но при этом создают дополнительную нагрузку и на учеников, и на преподавателей.
Экс-депутат Госдумы, политик Алексей Казаков в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что идея правильная.
"Я вообще сторонник советской системы образования — лучше неё пока ничего не придумано. Все эти ЕГЭ, ВПР — это уничтожение образования. Сказать хороша или плоха отмена ВПР — нужно рассматривать в контексте системы нового образования", — пояснил Казаков.
Все эксперименты, по словам политика, понижают и качество образования, и интеллектуальный уровень подрастающего поколения, и, как следствие, перспективы развития нашей страны
"Это следствие непрофессионализма тех людей, которые берутся за задачи, в которых они совершенно не понимают. Может, это искреннее желание что-то изменить. Но, к сожалению, все перемены к худшему", — заключил Казаков.
При этом в случае отмены ВПР нужно будет придумать им замену, сообщил СМИ первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
В этом году ВПР пройдут с 15 марта по 21 мая для учащихся с 4-го по 8-ой классы и с 1 по 25 марта для 10-х и 11-х классов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.