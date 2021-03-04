Политолог Алексей Казаков: ЕГЭ, ВПР - это уничтожение образования

За отмену Всероссийских проверочных работ выступила депутат Госдумы Елена Строкова. По её словам, они не отражают действительного качества знаний учеников, но при этом создают дополнительную нагрузку и на учеников, и на преподавателей.

Экс-депутат Госдумы, политик Алексей Казаков в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что идея правильная.

"Я вообще сторонник советской системы образования — лучше неё пока ничего не придумано. Все эти ЕГЭ, ВПР — это уничтожение образования. Сказать хороша или плоха отмена ВПР — нужно рассматривать в контексте системы нового образования", — пояснил Казаков.

Все эксперименты, по словам политика, понижают и качество образования, и интеллектуальный уровень подрастающего поколения, и, как следствие, перспективы развития нашей страны

"Это следствие непрофессионализма тех людей, которые берутся за задачи, в которых они совершенно не понимают. Может, это искреннее желание что-то изменить. Но, к сожалению, все перемены к худшему", — заключил Казаков.

При этом в случае отмены ВПР нужно будет придумать им замену, сообщил СМИ первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В этом году ВПР пройдут с 15 марта по 21 мая для учащихся с 4-го по 8-ой классы и с 1 по 25 марта для 10-х и 11-х классов.