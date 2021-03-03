Роман Худяков: еда в школе - издевательство над детьми

Привлекать к уголовной ответственности за некачественно приготовленную еду для школьников. Причём отвечать за продукт должен не только повар, но и собственник предприятия общепита. Такое мнение высказал корреспонденту "Правды.Ру" председатель всероссийской партии "Достойная жизнь" Роман Худяков.

"То, чем кормят в школах сейчас, — это издевательство над детьми. И отвечать за качество должны все. Потому что сам сотрудник не будет делать еду из некачественного продукта. Как правило, это идёт указание свыше — от руководства. И когда будут давать сроки до пяти лет лишения свободы за некачественно приготовленную пищу, ситуация изменится", — пояснил Худяков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале выступил с инициативой заставить на законодательном уровне депутатов пробовать пищу, которую развозят по школьным столовым.

В Красноярске за две недели в 25 школах отравилось более 90 детей. В учебные заведения, в которых пострадали ученики, поставлял продукты один и тот же подрядчик. Специалисты нашли в образцах еды ДНК возбудителя иерсиниоза.