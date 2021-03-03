Людям старше 60 лет могут сократить рабочий день

Письмо с предложением сократить длительность рабочего дня для россиян старше 60-ти лет в летний период направил в министерство труда член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

"У нас и так многих потрясла пенсионная реформа. И надо восстановить некий баланс справедливости. Ведь понятно, что мы не можем вгонять в равные трудовые условия людей старше 60-ти и моложе 30-ти. А в летнее время длительная нагрузка на работе негативно сказывается на здоровье пожилых", — пояснил свою позицию корреспонденту "Правды.Ру" Хамзаев.

Автор письма считает, что рабочий день у людей старше 60-ти лет должен быть короче на один час. При этом размер заработной платы и все положенные законом социальные гарантии необходимо сохранить.

"Эту инициативу нельзя положить "под сукно". У нас и так за 2020 год убыль населения в стране 660 тысяч человек. И если мы не будем заботиться о старшем поколении, цифры продолжат расти", — заключил Хамзаев.