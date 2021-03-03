TikTok ответил "Правде.Ру" на публикацию о детских суицидах

Московские школы разослали предупреждения в родительские чаты о том, что в социальной сети TikTok распространяются призывы детей к суициду. Родителей попросили уделить детям особое внимание и не оставлять их без присмотра.

"Правда.Ру" получила официальный комментарий от представителей пресс-службы TikTok в России.

"Безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей — это абсолютный приоритет TikTok. Как мы указываем в правилах cообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает Правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги, для того чтобы предотвращать совершение пользователями опасных для жизни действий. Мы удалили и продолжаем проактивно идентифицировать и удалять с платформы контент на тему суицида. Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия. Также мы просим пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok", — пояснили они.

Кроме того, во второй половине 2020 года TikTok внёс изменения в политику по теме суицида, включив в них рекомендации от экспертов по психологическому здоровью.

Также соцсеть сотрудничает с рядом организаций, чтобы помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, показывая ресурсы поддержки в ответ на соответствующие поисковые запросы. 94,4% таких видео были удалены ещё до того, как на них пожаловались пользователи, а 91,9% были удалены в течение 24-х часов после публикации.