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TikTok ответил "Правде.Ру" на публикацию о детских суицидах

Общество » Соцсети

Московские школы разослали предупреждения в родительские чаты о том, что в социальной сети TikTok распространяются призывы детей к суициду. Родителей попросили уделить детям особое внимание и не оставлять их без присмотра.

TikTok ответил "Правде.Ру" на публикацию о детских суицидах

"Правда.Ру" получила официальный комментарий от представителей пресс-службы TikTok в России.

"Безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей — это абсолютный приоритет TikTok. Как мы указываем в правилах cообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению.

Мы удаляем контент, который нарушает Правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги, для того чтобы предотвращать совершение пользователями опасных для жизни действий.

Мы удалили и продолжаем проактивно идентифицировать и удалять с платформы контент на тему суицида. Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия. Также мы просим пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok", — пояснили они.

Кроме того, во второй половине 2020 года TikTok внёс изменения в политику по теме суицида, включив в них рекомендации от экспертов по психологическому здоровью.

Также соцсеть сотрудничает с рядом организаций, чтобы помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, показывая ресурсы поддержки в ответ на соответствующие поисковые запросы. 94,4% таких видео были удалены ещё до того, как на них пожаловались пользователи, а 91,9% были удалены в течение 24-х часов после публикации.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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