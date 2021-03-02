451 материал, призывающий несовершеннолетних покончить с собой, был удален недавно соцсетями по требованию Роскомнадзора.
Как уточняет "Интерфаксу" ведомство, такие призывы, ставящие крайней "суицидальной" датой 3 марта, активно распространяются с 21 февраля.
Администрации столичных школ также подключены к делу. Они рассылают родителям сообщения, в которых просят не упускать из виду тревожность подростков, проводить с ними жизнемотивирующие беседы.
Ранее с блогерами, которым не дает покоя слава "синего кита", приказал разобраться руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил начать доследственную проверку.
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