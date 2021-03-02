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СК РФ проведёт проверку из-за призывов детей к суициду в TikTok

Общество » Соцсети

Социальная сеть TikTok откровенно игнорирует российское законодательство, позволяя распространять на платформе призывы детей к суицидам.

СК РФ проведёт проверку из-за призывов детей к суициду в TikTok

Между тем ещё в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству. Он предусматривает уголовную ответственность для организаторов подобных "забав". Однако в последних числах февраля в TikTok появились ролики, агитирующие провести 3 марта массовую "самоубийственную акцию". К моменту, когда Роскомнадзор выявил и заблокировал этот контент, набралось без малого полмиллиона просмотров.

Московские школы разослали предупреждения в родительские чаты. Родителей попросили уделить детям особое внимание и не оставлять их без присмотра. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая получила информацию об этой вопиющей ситуации от встревоженных родителей и, в свою очередь, обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

"Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер", — считает Ирина Яровая.

Следственный комитет оперативно отреагировал на ситуацию. Кроме того, профильные ведомства активизировали профилактическую работу, стараясь не допустить совершения детьми непоправимых поступков, сообщает РИА Новости.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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