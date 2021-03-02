Разработчик "Новичка" рассказал, где могли отравить Навального

Как нарушение обмена веществ, диагностированное у Навального в Омске, могло обернуться "отравлением", объяснил один из разработчиков "Новичка".

Напомним, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года. Ему стало плохо в самолёте. Омские медики диагностировали у пациента нарушение обмена веществ, анализы не показали наличие каких-либо ядов в организме.

Позже Навального доставили самолётом в Германию. Врачи клиники Charite заявили, что он был отравлен веществом группы "Новичок". Основываясь на отчёте, который клиника опубликовала после окончания лечения в медицинском журнале Lancet, один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" предположил обстоятельства этого "отравления".

"В самолёте они запихали в него очень много фентанила и суфентанила (опиоидные анальгетики). Это то, что было у Скрипалей. Это они в самолёте его "накормили". И в анализах это есть, которые клиника Charite представила", - рассказал Леонид Ринк агентству РИА Новости.