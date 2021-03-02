В России включат сирены оповещения ЧС

3 марта в России пройдет плановая проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Об этом "Правде.Ру" сообщили в МЧС.
"Сигналы тревоги прозвучат в 10:30-11:00 по местному времени. В регионах запустят электросирены, громкоговорители. Эфиры телеканалов и радиостанций временно приостановят, в общественном транспорте прозвучат информационные сообщения", — пояснили в ведомстве.
Также в МЧС призвали жителей страны не паниковать при звуках сирены.
"Цель проверок — отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях", — отметили в ведомстве.
Ряд городов, в частности Москву, проверка не затронет.
Проверки будут проходить два раза в год. Следующая запланирована на 6 октября 2021 года.
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