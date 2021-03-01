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Суд рассмотрит продление ареста замглавы Роскосмоса Сафронову

Общество

Лефортовский суд Москвы рассмотрит сегодня днем ходатайство Федеральной службы безопасности РФ о продления ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, сообщает ТАСС. Его, напомним, обвиняют в государственной измене.

Суд рассмотрит продление ареста замглавы Роскосмоса Сафронову

Ранее Сафронов был сотрудником газет "Коммерсантъ" и "Ведомости". В спецслужбах утверждают, что еще в 2012 году он был завербован чешской разведкой, а в 2017 году передал ей секретные данные о деятельности российских силовиков в Африке и на Ближнем Востоке. При этом конечным получателем информации называют Соединенные Штаты Америки.

С журналистcкой деятельностью Сафронова ФСБ обвинение не связывает. По данным адвоката Ивана Павлова, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин фигурантом дела не является. Сам подозреваемый не признает обвинений.

Ранее Сафронов написал письмо осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову, пожелав тому сил "найти в себе силы жить дальше".

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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