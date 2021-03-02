Новые правила для начисления пособий на детей до трёх лет

В прошлом году из-за пандемии подавать документы на получение выплат не требовалось, они продлевались автоматически.

С начала весны этого года выдача пособий без соответствующего пакета документов и заявления отменяется. Переоформление пособий нужно делать каждый год после дня рождения ребёнка.

Продолжают действовать ограничения на право получения пособий. Главным фактором является среднедушевой доход на семью, который должен быть не более двух прожиточных минимумов. Социальные пособия были проиндексированы правительством.