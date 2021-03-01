Народный артист России Дмитрий Певцов призвал избавить российское телевидение от шоу Малахова и таких передач, как "Дом-2". Данное предложение поддержал народный артист СССР Олег Басилашвили. Но в эфире "Радио 1" он подчеркнул, что запреты не помогут бороться с такого рода программами.
"К шоу Малахова у меня отношение брезгливое. Но я не знаю, можно ли бороться с этими шоу посредством цензуры", — пояснил Басилашвили.
Актёр считает, что большое значение имеют сознательность общества и ответственность работников всех сфер культуры.
"Настроение Певцова, его ощущения, его мнение по поводу подобного рода произведений я целиком разделяю, хотя бороться с ними посредством цензуры, на мой взгляд, неоправданно. Мне кажется, что само по себе настроение общества должно исключить из употребления подобного рода передачи, спектакли, кинофильмы и так далее. Это дело осознанности общества, и гигантская ответственность лежит на работниках культуры всех сфер", — считает артист.
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