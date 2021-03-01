Стали известны некоторые подробности интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри.

По словам Гарри, он опасался повторения сценария, который проигрался в случае с его матерью.

"Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей проходить через это самой столько лет назад", — сказал принц.