Стали известны некоторые подробности интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри.
По словам Гарри, он опасался повторения сценария, который проигрался в случае с его матерью.
"Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей проходить через это самой столько лет назад", — сказал принц.
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