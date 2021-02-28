В США регулятор одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson.
Как сообщает ТАСС, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в минувшую субботу одобрило обращение о регистрации вакцины от компании Johnson & Johnson.
"Сегодня FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах третьей вакцины против [заболевания] COVID-19, вызванного [вирусом] SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат Janssen в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", — цитирует агентство сообщение регулятора.
Отмечается, что для появления иммунитета достаточно одной прививки. Вакцина компании Johnson & Johnson стала третьей, разрешённой к применению в США.
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