Применение вакцины компании Johnson & Johnson одобрили в США

В США регулятор одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson.

Как сообщает ТАСС, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в минувшую субботу одобрило обращение о регистрации вакцины от компании Johnson & Johnson.

"Сегодня FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах третьей вакцины против [заболевания] COVID-19, вызванного [вирусом] SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат Janssen в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", — цитирует агентство сообщение регулятора.

Отмечается, что для появления иммунитета достаточно одной прививки. Вакцина компании Johnson & Johnson стала третьей, разрешённой к применению в США.