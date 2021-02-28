Телеведущий канала НТВ Андрей Норкин осудил российских знаменитостей, критикующих власть.
Как сообщает издание mymsk. online, ведущий программы "Место встречи" раскритиковал артистов, участвующих в бюджетных проектах, и при этом, осуждающих действия власти.
Эмоционально Норкин отреагировал на комментарии Павла Табакова, который заявил, что власти "не хотят слышать народ" и "подавляют инакомыслие". Кроме того, сын актёра Олега Табакова отметил, что готов покинуть Россию, если здесь у него будут проблемы с работой.
"Не очень понятно, почему, как сказал тот же Михалков, снимаетесь и работаете здесь в свое удовольствие, а потом начинаете гадить на страну, в которой живете. Не нравится? Вперед! Павел Табаков собрался ехать в другую страну работать. Пусть посмотрит, кто из русских актеров смог там добиться большого успеха. Пальцев одной руки хватит", — цитирует издание ведущего.
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