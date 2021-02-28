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Школьникам упростили сдачу ГИА в 2021 году

Общество

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее проведение государственной итоговой аттестации для школьников в 2021 году.

Как сообщает издание gazeta. ru, аттестация в текущем году пройдёт по упрощённым правилам, чтобы сократить вероятность распространения коронавируса.

Так, выпускники девятых классов не будут сдавать предметы по выбору. Для получения аттестатов им будет достаточно сдать только русский язык и математику.

Примечательно, что одиннадцатиклассникам для получения аттестатов будет достаточно сдать экзамен по русскому языку. Экзамены по профильным предметам будут сдавать лишь те, кто планирует поступать в ВУЗы.

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Наталия Красовская
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