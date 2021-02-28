Корпорация Facebook выплатит своим пользователям 650 миллионов долларов. Соцсеть обвинили в сборе биометрических данных пользователей без их согласия.
Как сообщает ТАСС, разбирательство длилось с 2015 года. Жители Иллинойса подали коллективный иск к корпорации, в которых обвинили соцсеть в том, что при помощи системы распознавания лиц она собирала биометрические данные пользователей без их согласия, что нарушает законы штата.
Facebook неоднократно пытался оспорить требования истцов, однако это не принесло результата. В итоге, стороны договорились о выплате корпорации пользователям 650 миллионов долларов. Каждый из истцов получит не менее 345 долларов от компании.
"Мы довольны тем, что достигли соглашения об урегулировании и можем оставить это дело позади, это в наибольшей степени отвечает интересам нашего сообщества и акционеров", - цитирует агентство Facebook.
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