Facebook заплатит пользователям 650 млн долларов за сбор данных

Корпорация Facebook выплатит своим пользователям 650 миллионов долларов. Соцсеть обвинили в сборе биометрических данных пользователей без их согласия.

Как сообщает ТАСС, разбирательство длилось с 2015 года. Жители Иллинойса подали коллективный иск к корпорации, в которых обвинили соцсеть в том, что при помощи системы распознавания лиц она собирала биометрические данные пользователей без их согласия, что нарушает законы штата.

Facebook неоднократно пытался оспорить требования истцов, однако это не принесло результата. В итоге, стороны договорились о выплате корпорации пользователям 650 миллионов долларов. Каждый из истцов получит не менее 345 долларов от компании.

"Мы довольны тем, что достигли соглашения об урегулировании и можем оставить это дело позади, это в наибольшей степени отвечает интересам нашего сообщества и акционеров", - цитирует агентство Facebook.