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Акция памяти Немцова: кому память, а кому - пиар

Общество

В Москве прошла акция, посвящённая памяти Бориса Немцова — российского оппозиционного политика, убитого 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Акция памяти Немцова: кому память, а кому - пиар

К так называемому "мемориалу Немцова" на месте его гибели люди начали приносить цветы примерно с 11 часов утра. Заявленный ранее "Марш памяти" не был согласован, однако столичные власти разрешили провести возложение цветов.

В этот день не упустили возможности засветиться перед камерами многие нынешние оппозиционеры. Почтить память соратника в борьбе с режимом пришли Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Николай Сванидзе, Григорий Явлинский, Юлия Галямина. Впервые после своего возвращения из Германии на публике появилась Юлия Навальная. Она возложила букет красных роз к мемориалу, но общаться ни с кем не стала.

Ожидаемо выступили западные политики. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил:

"Мы чтим память лидера российской оппозиции Бориса Немцова, которого застрелили у стен Кремля 6 лет назад. Будучи государственным служащим, Немцов посвятил свою жизнь построению свободной и демократической России.

Вспоминая Немцова, мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность правам человека и основным свободам",

а послы США, Великобритании и Латвии возложили цветы к месту гибели политика. По данным "Мобильного счётчика", в акции на Большом Москворецком мосту приняли участие 5110 человек. При этом за весь день к могиле Немцова на Троекуровском кладбище пришли 146 человек. П — пиар. Понимать надо.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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