Жириновский раскритиковал россиян за отдых за рубежом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал россиян, которые посещают южные страны. По его словам, жителям России не стоит их посещать, поскольку там "полно заразы".

"Неоднократно от имени ЛДПР мы просили не ездить на курорты южных стран. Там полно заразы", — написал политик в Telegram.

В пример Жириновский привёл двух жителей Новосибирской области, которые после отдыха на Мальдивах вернулись с лихорадкой Денге.