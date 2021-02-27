Собянин остановил голосование по памятнику на Лубянке

Голосование о возвращении "архитектурной доминанты" на Лубянскую площадь Москвы должно было идти с 25 февраля до 5 марта на портале "Активный гражданин".

Однако процедура народного волеизъявления по животрепещущему вопросу была остановлена спустя немногим более суток с момента начала. За это время проголосовать успели почти 320 тысяч москвичей (предполагалось, что именно их мнение определит дальнейшую судьбу архитектурного пространства на Лубянке). На момент завершения опроса со счётом 55 — 45 (в %) лидировал Александр Невский. Получается, Железный Феликс проиграл.

"В последние дни обсуждался вопрос об установке памятника на Лубянской площади. Мнения разделились. Но памятники должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому считаю правильным остановить голосование и сейчас оставить площадь в текущем виде", — оценил ситуацию с голосованием мэр Москвы Сергей Собянин.

Вообще, ситуация с этим опросом с самого начала была странной. Если изначально речь шла о возвращении на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому, то вопрос должен был выглядеть так: "Восстановить памятник Дзержинскому: Да/Нет". Выбирать между Дзержинским и Невским, то есть противопоставлять эти исторические фигуры — это примерно как допытываться у ребёнка "Кого ты больше любишь — маму или папу?" Слишком похоже на манипуляцию. Непонятно, почему инициаторы возвращения Феликса согласились на это. Есть вопросы и к самому голосованию, которое трудно назвать прозрачным. В общем, раз такое дело, то лучше пусть пока на Лубянке всё останется как есть.