Врачам объяснили, как правильно сидеть на стуле: "ёрзать запрещено"

Медработникам московской поликлиники №4 отменили инструкцию по пользованию рабочими стульями. Согласно ранее действующим правилам, сотрудникам запретили пользоваться мебелью под прямыми солнечными лучами и ёрзать на ней.

"Действительно, после травмы на рабочем месте инженером по технике безопасности была составлена инструкция. Переусердствовал с отеческой заботой. Главный врач отреагировала и документ отменила", — заявила советник управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

26 февраля в социальных сетях появилось фото инструкции. Многих пользователей возмутили указанные в них требования. В частности, речь шла о том, что работникам было запрещено пользоваться стульями при температуре ниже нуля, перевозить на них вещи, "ёрзать на стульях и сидеть на краю", сообщает РИА "Новости".