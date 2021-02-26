Wildberries: спрос на спортивные товары в феврале вырос на 46%

Россияне начали активно приобретать спортивные товары, чтобы привести себя в форму к началу весны. По данным аналитиков крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries, продажи на спортивные товары за период с 1 по 24 февраля выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом в январе.

Большой популярностью пользуются аксессуары для пилатеса, йоги, аэробики, а также тренажёры и инвентарь для спортивных занятий в домашних условиях.

В феврале спрос на различные наборы для фитнеса (гантели, коврик для спорта и т. д.) вырос на 50%. Спрос на скакалки увеличился на 86%, на спортивные валики — на 69%, резинки-эспандеры — на 42%. Также россияне стали чаще покупать коврики и фиболы и бодибары (спрос на эти товары повысился на 25 и 28% соответственно).

Также отмечается рост продаж обуви и спортивной одежды: кроссовок — на 55%, кед — на 74%, футболок — на 76%, спортивных маек — на 68%, шорт — на 46%, а тайтсов — на 22%.

Для поддержания спортивной формы россияне стали больше внимание уделять правильному питанию. Продали спортивного питания выросли на 48%, сахарозаменителей — на 43%.