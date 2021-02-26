"Одноклассники" выпустят первый собственный сериал "Пять с плюсом"

Социальная сеть "Одноклассники" скоро представит первый собственный сериал "Пять с плюсом", приуроченный к 15-летию соцсети. Премьера состоится 25 марта 2021 года.

Сериал посвящён взаимоотношениям людей в соцсетях. Молодая пара — Оля и Стас решили сдать в аренду одну из комнат в трёхкомнатной квартире, чтобы заработать на свадьбу.

Режиссёр сериала Дина Штурманова, в главных ролях Лукерья Ильяшенко, Артём Цуканов, Юлия Франц, Дмитрий Ендальцев и Артём Ешкин.

Всем зрителям будет обеспечен интерактивный просмотр сериала: у пользователей будет возможность поделиться впечатлениями о просмотре и принять участие в опросах и викторинах.