Социальная сеть "Одноклассники" скоро представит первый собственный сериал "Пять с плюсом", приуроченный к 15-летию соцсети. Премьера состоится 25 марта 2021 года.
Сериал посвящён взаимоотношениям людей в соцсетях. Молодая пара — Оля и Стас решили сдать в аренду одну из комнат в трёхкомнатной квартире, чтобы заработать на свадьбу.
Режиссёр сериала Дина Штурманова, в главных ролях Лукерья Ильяшенко, Артём Цуканов, Юлия Франц, Дмитрий Ендальцев и Артём Ешкин.
Всем зрителям будет обеспечен интерактивный просмотр сериала: у пользователей будет возможность поделиться впечатлениями о просмотре и принять участие в опросах и викторинах.
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