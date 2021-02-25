Более 200 тысяч москвичей проголосовали по памятнику на Лубянке

Москвичи довольно активно голосуют за то, памятник какому историческому деятелю должен украшать собой Лубянскую площадь в Москве. Через 12,5 часов после начала голосования на портале "Активный гражданин" свой выбор сделали более 200 тысяч горожан.

С небольшим отрывом здесь пока что выбивается вперёд идея памятника русскому князю Александру Невскому. Вслед за ним "движется" второй участник шорт-листа голосования — революционер, первый глава ВЧК Феликс Дзержинский. Князя поддержали 51% голосовавших, чекиста — 49%.

Законность сноса памятника Дзержинскому, стоявшего на площади в советское время, в декабре 2020 года предложили оценить члены общественной организации "Офицеры России". Сейчас скульптуру работы Евгения Вучетича можно увидеть в парке "Музеон", она находится под охраной государства.