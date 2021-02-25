Блогера, кривлявшегося на Мамаевом кургане, отчислили из вуза

Реакция дисциплинарной комиссии оказалась незамедлительной и жёсткой. "Прославившийся" танцами на Мамаевом кургане студент покинул учебное заведение.

Тикток головного мозга — это когда ты делаешь какую-нибудь глупость, записываешь видео на телефон и выкладываешь его в соцсети. А потом вместо лайков и новых подписчиков собираешь свои документы и с треском вылетаешь из учебного заведения.

Именно таков кейс Кирилла Ежова — теперь уже бывшего студента четвёртого курса волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Дисциплинарная комиссия вуза не оценила творческий поиск 20-летнего тиктокера и назвала его поведение "недопустимым и чудовищным".

"Сегодня, 25 февраля 2021 года, руководством Волгоградского института управления принято решение об отчислении студента 4 курса Кирилла Ежова", — сообщил сайт учебного заведения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что видеороликом, снятым на Мамаевом кургане, заинтересовались правоохранительные органы. В отношении Кирилла Ежова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).