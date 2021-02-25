Экстремизм — огромная угроза для общества. Для пополнения своих рядов террористические организации сначала привлекают новых членов в радикальный ислам, а затем и в преступную деятельность.
О том, какие особенности поведения свойственны людям, склонным к эстремизму, в интервью "Правде.Ру" рассказал психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Павлович Файнзильберг.
"На мой профессиональный взгляд, людям, которые склонны к экстремизму, свойственны такие черты характера, как возбудимость, повышенная трудоспособность, перфекционизм.
Это люди, у которых процессы возбуждения быстро возникают и так же быстро угасают. Такое поведение мы называем "эмоциональным гидроэстетическим", то есть раздражитель слабой или средней силы у них вызывает бурную реакцию. Но эта реакция кратковременная. То есть эти люди быстро загораются и так же быстро угасают", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
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