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Эксперт раскрыл психологические особенности лиц, склонных к экстремизму

Общество

Экстремизм — огромная угроза для общества. Для пополнения своих рядов террористические организации сначала привлекают новых членов в радикальный ислам, а затем и в преступную деятельность.

Эксперт раскрыл психологические особенности лиц, склонных к экстремизму

О том, какие особенности поведения свойственны людям, склонным к эстремизму, в интервью "Правде.Ру" рассказал психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Павлович Файнзильберг.

"На мой профессиональный взгляд, людям, которые склонны к экстремизму, свойственны такие черты характера, как возбудимость, повышенная трудоспособность, перфекционизм.

Это люди, у которых процессы возбуждения быстро возникают и так же быстро угасают. Такое поведение мы называем "эмоциональным гидроэстетическим", то есть раздражитель слабой или средней силы у них вызывает бурную реакцию. Но эта реакция кратковременная. То есть эти люди быстро загораются и так же быстро угасают", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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