Эксперт раскрыл психологические особенности лиц, склонных к экстремизму

Экстремизм — огромная угроза для общества. Для пополнения своих рядов террористические организации сначала привлекают новых членов в радикальный ислам, а затем и в преступную деятельность.

О том, какие особенности поведения свойственны людям, склонным к эстремизму, в интервью "Правде.Ру" рассказал психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Павлович Файнзильберг.

"На мой профессиональный взгляд, людям, которые склонны к экстремизму, свойственны такие черты характера, как возбудимость, повышенная трудоспособность, перфекционизм. Это люди, у которых процессы возбуждения быстро возникают и так же быстро угасают. Такое поведение мы называем "эмоциональным гидроэстетическим", то есть раздражитель слабой или средней силы у них вызывает бурную реакцию. Но эта реакция кратковременная. То есть эти люди быстро загораются и так же быстро угасают", — пояснил собеседник "Правды.Ру". ﻿﻿﻿