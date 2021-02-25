В России расширят права многодетных родителей на отпуск

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым предполагается расширить права многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщает Life. ru.

Новые меры поддержки будут вводить в российских регионах с 1 марта.

Преимущественным правом на отпуск смогут воспользоваться работники, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет (при этом младший ребёнок должен быть не старше 14 лет).

На данный момент это право распространяется на многодетных работников, имеющих детей не старше 12 лет.

Такая мера поддержки позволит многодетным родителям совместить отпуска и больше времени проводить вместе, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.